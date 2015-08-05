Малайзія підтвердила, що знайдені уламки належать зниклому рік тому Боїнгу-777

21:58, 05 серпня 2015
Світ
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Знайдені на острові Реюньон уламки належать Боїнгу-777, зниклому в березні 2014 року.

REUTERS

Про це заявив прем'єр-міністр Малайзії Наджіб Разак, пише Лента.ру з посиланням на Reuters.

"Сьогодні, через 515 днів з моменту зникнення літака, я з важким серцем повинен вам сказати, що міжнародна група експертів переконливо показала, що уламки літака, знайдені на острові Реюньон, дійсно належать лайнеру, що виконував рейс MH370", - сказав глава уряду в телевізійному зверненні.

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Як відомо, 29 липня на узбережжі французького острова Реюньон, розташованого в Індійському океані на схід від Мадагаскару, був знайдений флаперон (керуюча поверхня крила). Потім деталь була перевезена до Франції.

1 серпня ЗМІ повідомили, що перші уламки лайнера стали з'являтися на острові ще три місяці тому. Як розповів прибиральник сміття Ніколя Ферьє, він знаходив на узбережжі різні предмети, які з плином часу спалював.

"Боїнг-777" компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Куала-Лумпура до Пекіну, зник з екранів радарів в ніч на 8 березня 2014 року. На борту перебували 12 членів екіпажу і 227 пасажирів. Пошукові заходи здійснювалися на площі в десятки мільйонів квадратних кілометрів. До моменту виявлення уламків на Реюньйоні ніяких даних про те, де саме зазнав аварії лайнер, не було.

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