У Фергюсоні оголошено надзвичайний стан

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на USA Today.

"У зв'язку з вчорашнім насильством і заворушеннями в місті Фергюсон і загрозою життю та майну я, користуючись своїми повноваженнями, оголошую про негайне введення режиму надзвичайного стану", - заявив Стенжер.

"В результаті безладів в місті щонайменше три людини були поранені і четверо заарештовано. Джон Белмар заявив на прес-конференції, що один з поранених в результаті зіткнень з поліцією знаходиться в критичному, нестабільному стані в місцевій лікарні, йому зроблена операція", - підкреслив Стенжер.

Раніше УНІАН повідомляв, що сотні жителів міста Фергюсон в американському штаті Міссурі зібралися в неділю, 9 серпня, на тому самому місці, де рівно рік тому беззбройний чорношкірий Майкл Браун був застрелений в ході конфлікту з білим поліцейським.

Однак, під час акції невідомий відкрив стрільбу.