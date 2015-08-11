У Росії італійську чорну ікру видають за вітчизняну

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

"Президент Росії Володимир Путін має намір змусити європейських експортерів заплатити за санкції з боку Заходу, але не повною мірою", - йдеться у статті.

Коли Росія ввела торгове ембарго на імпортовані продукти харчування в серпні минулого року, чорна ікра не входила до цього списку, що допомогло італійській осетровій фермі "проникнути на батьківщину Путіна".

З 2012 року компанія Agroittica Ломбарда SpA, найбільший у Європі виробник "їжі для царів," вважає Росію найбільш важливим клієнтом.

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"Нам довелося нанести на баночки російський бренд, і ми не ставимо на них позначку "Зроблено в Італії", - розповів керуючий директор Agroittica Леліо Монделло.

"Росіяни хочуть їсти російську ікру. Я це розумію. Хто буде купувати сир моцарелла, зроблений у Росії? Багаті і впливові росіяни не можуть обійтися без ікри, так що вони зробили виняток", - додав він.

За словами Монделло, до Росії завозять чотири види ікри у баночках по 10 грамів, які коштують від 20 євро ($21,90) до 80 євро за штуку.

Точної цифри про світові обсяги виробництва чорної ікри немає, але ,за даними Федерації європейських виробників аквакультури (FEAP), Італія продала 42 тонни в 2014 році, посівши друге місце після Китаю (54 тонни). Росія посіла третє місце, продавши минулого року 40 тонн.

Як повідомляв УНІАН, у РФ з 6 серпня почав діяти указ про знищення санкційних продуктів не лише на кордоні, а й по всій країні. Протягом першого дня дії указу було знищено понад 250 тонн продуктів.