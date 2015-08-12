Росія почала розробляти ЗРК "Бук" нового покоління

Про це повідомив генеральний директор НДІ Юрій Бєлий, передає ТАСС.

За його словами, завдання розробити пропозиції щодо подальшого розвитку лінії «Буків» перед НДІ приладобудування імені Тихомирова поставило керівництво «Алмаз-Антея».

"Не чекаючи остаточного рішення при повній підтримці Концерну, в інституті вже сьогодні розгорнуті роботи з відпрацювання перспективних технічних рішень", - уточнив він.

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Раніше також повідомлялося, що Росія розробляє новий авіаносець, який буде обладнаний ядерним енергетичним модулем. Проект майбутнього російського авіаносця знаходиться на стадії розробки.