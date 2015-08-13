ЗМІ: Потужний вибух у Китаї забрав життя вже 42 осіб (фото)

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на низку ЗМІ. Зокрема, про загибель пожежників повідомляє агентство Reuters з посиланням на державне телебачення Китаю.

Незадовго до цього «Новини Пекіна» повідомили, що на місці вибухів хімікатів втрачено зв'язок з 36 пожежниками.

Загальне число загиблих становить щонайменше 42 особи, передає РИА Новости. Число поранених — близько 400. До цього повідомлялося про 13 загиблих і 259 постраждалих.

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В даний час основне полум'я ліквідовано. Дії пожежників були ускладнені неможливістю використовувати воду для гасіння полум'я — це могло викликати непередбачену хімічну реакцію. Тому влада вирішила, що потрібно дати речовині повністю згоріти.

Вибухи і подальша пожежа сталися ввечері 12 серпня в портовому місті Тяньцзін, розташованому в 120 кілометрах на південний схід від Пекіна. Причиною стала детонація вибухових речовин в одному з контейнерів на території порту. За оцінками китайського сейсмологічного центру, по силі вибухи були еквівалентні трьом і 21 тоннам тротилу.