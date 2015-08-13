У Багдаді прогримів вибух, загинули не менше 60 осіб
09:04, 13 серпня 2015Світ
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На північному сході Багдада в результаті потужного вибуху загинули щонайменше 60 людей, понад 200 отримали поранення.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Вибух прогримів в передмісті Садр-Сіті, шиїтському районі на північному сході іракської столиці. За повідомленнями інформагентств, вибухівка була закладена в автомобілі-рефрижераторі, припаркованому біля ринку.
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Відповідальність за напад ніхто на себе не взяв, проте раніше бойовики екстремістського угрупування "Ісламська держава" неодноразово брали на себе відповідальність за вибухи в Багдаді. ІД контролює значну територію на півночі і заході Іраку.
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