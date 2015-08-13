США звинуватили Росію в порушенні резолюцій Радбезу ООН

Про це повідомляє «Голос Америки».

Як наголосив заступник офіційного представника Держдепартаменту Марк Тонер, «поїздка є порушенням резолюцій Ради безпеки ООН і тому є серйозним питанням для Ради безпеки ООН, а також для Сполучених Штатів».

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«Ми звернулися з питаннями щодо цієї поїздки до керівництва російського зовнішньополітичного відомства», – заявив він і додав, що конкретної відповіді від Москви американська сторона не отримала.

За словами Тонера, США звернуться до ради Безпеки ООН з проханням провести розслідування цієї поїздки.

«Санкції ООН щодо Сулеймані продовжують діяти, і тому ми закликаємо всі країни поважати і забезпечувати виконання резолюцій Ради безпеки ООН», – сказав Тонер.

Представник Держдепартаменту зазначив, що США мають намір працювати з радою безпеки ООН, аби добитися повного, ретельного, адекватного розслідування і відповідних подальших дій».

Сулеймані користується підтримкою верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Він очолював іранські зусилля з військової підтримки сирійського президента Башара Асада і шиїтських повстанців в Іраку. Припускають, що він також керує іранською підтримкою повстанців хуті в Ємені.

Резолюція Ради безпеки ООН, схвалена в 2007 році, закликає до заборони на поїздки Сулеймані та інших іранських чиновників у зв'язку з їх причетністю до ядерної або ракетної програми Тегерана. Відповідно до досягнутої в липні угоди щодо ядерної програми Ірану, заборона має бути знятий через вісім років.