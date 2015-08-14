Париж сплатить Москві за "Містралі" менше мільярда євро - міністр фінансів Франції

Про це заявив міністр фінансів Франції Мішель Сапен, пише Європейська правда з посиланням на Le Figaro.

За словами урядовця, інформація про те, що Франція виплатить Росії 2 млрд євро, є газетною "качкою".

Як наголосив Сапен, сума становитиме "менше одного мільярда".

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"Всі цифри будуть повністю прозорі, це нормально, нам потрібна прозорість", - зауважив міністр.

"Ви будете мати всі дані, передані парламентарям (парламент Франції розгляне угоду з РФ про розірвання контрактів щодо "Містралів" 14 вересня - УНІАН)", - запевнив він.

Як відзначив Сапен, текст угоди між РФ та Францією щодо припинення контракту на постачання двох вертольотоносців класу "Містраль", буде ухвалено французьким урядом до кінця серпня.

Як повідомляв УНІАН, початкова ціна за 2 вертольотоносці типу "Містраль", які Росія замовила у Франції, була 1,2 млрд євро.