Під час заворушень у столиці Еквадору поранені більше 80 поліцейських

Кількість поліцейських, поранених під час заворушень у столиці Еквадору Кіто, зросла до 83 осіб, повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Сіньхуа.

Раніше повідомлялося про 67 постраждалих поліцейських.

За інформацією генерала поліції Патрісіо Пазминьо (Patricio Pazmino), восьми силовикам були нанесені тяжкі тілесні ушкодження, ще двоє перебувають у критичному стані.

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Столиця південноамериканської держави останніми днями стала ареною протестів у зв'язку з планами влади внести зміни до конституції, які дозволять президенту країни Рафаелю Корреа вчетверте балотуватися на пост глави держави у 2017 році.

У п'ятницю на вулиці столиці країни Кіто вийшли близько 10 тисяч протестувальників, які заблокували кілька доріг і рушили до центру міста, закидаючи камінням і палицями. У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ. Масові акції протесту пройшли і в інших регіонах країни. У ході протестів були затримані щонайменше 47 осіб.