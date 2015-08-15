В результаті серії терактів в Іраку загинуло щонайменше 20 осіб

Про це повідомляє ВВС з посиланням на Reuters.

"Раніше надходила інформація про 11 загиблих в результаті вибуху автомобіля в шиїтському районі Хабібія", - передає видання.

У цьому районі на початку цього тижня вже загинули понад 70 осіб, також в результаті вибуху вантажівки.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за ці вибухи.

Шиїтські райони іракської столиці часто атакують бойовики Ісламського держави, які вважають шиїтів єретиками.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня на ринку в місті Бані-Саад на сході Іраку вибухнув замінований автомобіль. В результаті теракту загинуло понад 100 осіб. Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава".