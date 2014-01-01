Терорист-смертник на замінованому авто в`їхав в автобус з паломниками - ЗМІ
Терорист-смертник врізався на замінованому автомобілі в автобус з паломниками-шиїтами, які поверталися з Ірану, в столиці західної пакистанської провінції Белуджистан місті Кветта, як мінімум три людини загинули, майже 30 поранені.
Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на пакистанську газету DAWN, теракт стався в міському районі Ахтарабад. Серед поранених є жінки, діти і п`ять поліцейських.
В автобусі перебувало не менше 46 пасажирів. Після вибуху автобус загорівся. Поліція і військові швидко оточили місце теракту, ведеться розслідування. Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за атаку.
Президент Пакистану Мамнун Хуссейн і прем`єр Наваз Шаріф вже засудили теракт.
Як повідомлялося, в Белуджистані, найбільшою за територією і багатою природними ресурсами і при цьому найменш населеною провінції Пакистану, діють як місцеві сепаратисти, які домагаються незалежності провінції, так і радикальні ісламісти, в тому числі пакистанські таліби.
У січні і лютому 2013 року в Кветті сталися два вибухи, які забрали життя майже 200 осіб, здебільшого шиїтів-хазарейців. Відповідальність за теракти взяло на себе сунітське терористичне угрупування ”Лашкар-е-Джангві”.
У червні щонайменше 25 людей загинули, коли екстремісти підірвали в Кветті автобус зі студентками, а потім атакували лікарню, куди доставили поранених. У серпні до 40 людей померли під час теракту на похоронах поліцейського в міській мечеті.
Шиїти становлять майже одну п`яту населення Пакистану. Більшість мусульман в країні - суніти. Шиїти часто стають цілями терористичних сунітських угруповань.