Терорист-смертник на замінованому авто в`їхав в автобус з паломниками - ЗМІ

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на пакистанську газету DAWN, теракт стався в міському районі Ахтарабад. Серед поранених є жінки, діти і п`ять поліцейських.

В автобусі перебувало не менше 46 пасажирів. Після вибуху автобус загорівся. Поліція і військові швидко оточили місце теракту, ведеться розслідування. Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за атаку.

Президент Пакистану Мамнун Хуссейн і прем`єр Наваз Шаріф вже засудили теракт.

Як повідомлялося, в Белуджистані, найбільшою за територією і багатою природними ресурсами і при цьому найменш населеною провінції Пакистану, діють як місцеві сепаратисти, які домагаються незалежності провінції, так і радикальні ісламісти, в тому числі пакистанські таліби.

У січні і лютому 2013 року в Кветті сталися два вибухи, які забрали життя майже 200 осіб, здебільшого шиїтів-хазарейців. Відповідальність за теракти взяло на себе сунітське терористичне угрупування ”Лашкар-е-Джангві”.

У червні щонайменше 25 людей загинули, коли екстремісти підірвали в Кветті автобус зі студентками, а потім атакували лікарню, куди доставили поранених. У серпні до 40 людей померли під час теракту на похоронах поліцейського в міській мечеті.

Шиїти становлять майже одну п`яту населення Пакистану. Більшість мусульман в країні - суніти. Шиїти часто стають цілями терористичних сунітських угруповань.