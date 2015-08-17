Міжнародна коаліція здійснила 22 авіаудари по позиціях ІД в Іраку та Сирії
Міжнародна коаліція під проводом США упродовж останньої доби здійснила 22 повітряні удари по позиціях угруповання «Ісламська держава» в Іраку та Сирії.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
У неділю, 16 серпня, в Об’єднано-тактичній групі коаліції повідомили, що 15 авіаударів по позиціях ісламістів завдали в Іраку за підтримки іракських сил безпеки. Мішенню тут були споруди та озброєння «Ісламської держави».
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У Сирії удари авіації були здійснені по позиціях ісламістів побіля Хасаки, Алеппо та Кобані.
Упродовж останнього року бойовики угруповання «Ісламська держава» захопили значні території в Іраку та Сирії.
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Як повідомляв УНІАН раніше, літаки коаліції під проводом США у четвер, 13 серпня, завдали 23 авіаудари проти позицій "Ісламської держави" в Іраку, головним чином довкола Рамаді.