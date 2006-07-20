У центрі Москви вибухнула бомба

Увечері в центрі Москви біля будинку 4/2 по Ленінградському проспекту було приведено в дію саморобний вибуховий пристрій, повідомляє РІА “Новости”.

Інцидент стався близько 20.00. Спочатку повідомлялося, що в п`ятиповерховому житловому будинку неподалік станції метро "Білоруська" стався вибух побутового газу. Але, прибувши на місце події, оперативники виявили біля будинку дроти від вибухового пристрою, а також вражаючі елементи.

На одній з припаркованих біля місця події машин виявлені отвори від металевих кульок, якими, ймовірно, було начинено вибуховий пристрій, розповів співрозмовник у правоохоронних органах російської столиці.

У результаті вибуху на першому поверсі будинку, де розташовані адміністративні приміщення, були вибиті шибки. Крім того, зафіксоване займання.

Потерпілих від вибуху немає.

На місці інциденту працюють аварійні служби, оперативно-слідча група і сапери ГУВС Москви.

Лента.ру