Іглесіас поскаржився журналістам: Курнікова йому відмовила

Відомий іспанський співак Енріке Іглесіас поскаржився журналістам, що Ганна Курникова ігнорує його ідею про одруження, попри неодноразові пропозиції з його боку.

Як повідомляє “РІА новості”, на одній з прес-конференцій під час свого гастрольного туру Е.Іглесіас заявив, що зустрічається з російською тенісисткою щонайменше три роки, проте досі так і не отримав від А.Курнікової згоди на весілля. Проте, співак не втрачає надії, попри те, що його обраниця "не звертає уваги на його слова".

За словами Іглесіаса, Курнікова - єдина серйозна історія в його житті, якою він дуже дорожить. У серпні минулого року, на чергове запитання про можливе весілля, Іглесіас заявив, що Курнікова дуже розумна для того, щоб стати його дружиною.

Роман іспанського співака і відомої російської тенісистки почався ще в 2002 році, після того, як Курнікова, з`явилася в ролі дівчини співака в кліпі на пісню "Escape" ("Втеча"). Пізніше на безіменному пальці Курнікової помітили величезний діамант, що породило чутки про заручини, а пізніше - і про таємне весілля.

Незважаючи, на те що, це виявилося всього лише газетною "качкою", молоді люди підтримали цей слух. Так, Курнікова, з`явившися на одному із заходів з обручкою на безіменному пальці, здивувала всіх визнанням: "Все прекрасно. Ми одружені".

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