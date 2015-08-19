Міжнародна коаліція завдала 20 ударів по бойовиках ІД у Сирії та Іраку
00:06, 19 серпня 2015Світ
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Сили міжнародної коаліції, очолюваної США, за добу завдали 20 авіаударів по позиціях бойовиків екстремістського руху "Ісламська держава" на території Сирії та Іраку.
Авіаударів сил коаліції тривають з вересня минулого року / Wikimedia
Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
Як уточнив представник об'єднаного командування силами, в Іраку були нанесені 17 авіаударів по позиціях ісламістів у дев'яти містах.
У Сирії позиції екстремістів були обстріляні тричі – у районі міст Хасак і Кобани.
Авіаудари сил коаліції тривають з вересня минулого року. Правозахисники заявляють, що в результаті цих дій гинуть не тільки бойовики, але і мирні жителі.
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Раніше УНІАН повідомляв, що літаки коаліції під проводом США в четвер, 13 серпня, завдали 23 авіаудару проти позицій "Ісламської держави" в Іраку, головним чином навколо Рамаді.
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