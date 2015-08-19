Міжнародна коаліція завдала 20 ударів по бойовиках ІД у Сирії та Іраку

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як уточнив представник об'єднаного командування силами, в Іраку були нанесені 17 авіаударів по позиціях ісламістів у дев'яти містах.

У Сирії позиції екстремістів були обстріляні тричі – у районі міст Хасак і Кобани.

Авіаудари сил коаліції тривають з вересня минулого року. Правозахисники заявляють, що в результаті цих дій гинуть не тільки бойовики, але і мирні жителі.

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Раніше УНІАН повідомляв, що літаки коаліції під проводом США в четвер, 13 серпня, завдали 23 авіаудару проти позицій "Ісламської держави" в Іраку, головним чином навколо Рамаді.