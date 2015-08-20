На Японію насувається два сильних тайфуна

Два сильних тайфуну — Гоні, якому в Японії присвоєно номер 15, і Атсані за номером 16, наближаються до Японії з півдня, повідомляють РИА Новости.

Тайфун Гоні, тиск у центрі якого становить 935 гектопаскалів, а швидкість вітру — до 50 метрів на секунду при поривах до 70 метрів на секунду, викличе сильний вітер у районі південного архіпелагу Сакидзима в префектурі Окінава вже до вечора п'ятниці. До початку наступного тижня тайфун впритул наблизиться до островів Окінава та острову Кюсю.

Ще сильніший тайфун Атсані з тиском у центрі 925 гектопаскалів та швидкістю вітру в центрі до 50 метрів на секунду при поривах до 70 метрів на секунду, наближається до Японії з південного сходу і викличе високі хвилі в районі архіпелагу Огасавара. У п'ятницю висота хвиль може досягати 6 метрів.

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