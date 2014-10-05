Троє японських військових льотчиків стали жертвами тайфуну

Три пілоти ВПС Японії стали жертвами тайфуну, що проходить в неділю в районі острова Окінава, передає телеканал NBC News.

"Трьох льотчиків, які перебували на північно-західному березі Окінави, було змито в море о 3.45 за місцевим часом", - йдеться в заяві прес-служби авіабазі Кадена, до якої приписані пілоти.

На пошук зниклих вислано вертоліт берегової охорони.

Читайте такожЯпонія підтвердила загибель ще 4 осіб в результаті виверження вулкана ОнтакеТайфун знаходиться поблизу найпівденнішої префектури Окінава і рухається на північний схід зі швидкістю 20 кілометрів на годину. Тиск у центрі тайфуну становить 945 гектопаскалей. Швидкість вітру дорівнює 40 метрів в секунду, під час поривів досягає 60 метрів в секунду.

За прогнозами, до ночі тайфун може досягти центральних районів країни. Зараз вплив тайфуну відчувається на острові Танегасіма, швидкість вітру тут становить 25 метрів в секунду.