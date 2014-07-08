Більше півмільйона японців евакуюють через тайфун «Ногурі»

Зокрема, понад 130 тисяч осіб будуть евакуйовані на острові Міяко, ще 113 тисяч людей у місті Урасое і 96 тисяч - в місті Гинован. Влада закликала всіх жителів прибережних районів в разі небезпеки сховатися в найближчому сховищі, повідомляє Лента. ру.

Стихія вже лишила без світла 22 тисячі будинків, повітряне сполучення з Окинавой перервано, всі аеропорти там закриті. Зупинено рух єдиної в префектурі залізничної лінії.Читайте такожЗМІ: Природні катастрофи в 2013 році коштували людству 92 млрд євро

Напередодні синоптики оголосили для островів Окінава і Міякодзіма «особливу тривогу».

За даними метеорологів, «Ногури» рухається на північ зі швидкістю 20 кілометрів на годину і може накрити весь південний захід Японії. Сила вітру при поривах в епіцентрі тайфуну досягає 70 метрів в секунду, а висота хвиль в прибережних районах може становити 14 метрів, відзначає Associated Press.

Як визнають метеорологи, «Ногурі» може стати одним з найсильніших і руйнівних тайфунів для липня за останні десятиліття.