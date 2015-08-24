Македонія знову відкрила кордон із Грецією для біженців

За словами очевидців, пропускний пункт в Гевгелии повністю відкритий, і в Македонію потоком рухаються мігранти, переважно з Сирії, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

У Македонії вони пересідають на потяги і вирушають далі в Сербію і країни Євросоюзу.

У четвер Македонія оголосила про введення надзвичайного стану і перекрила свій південний кордон. При цьому поліція застосувала проти мігрантів, які намагалися потрапити на територію країни, сльозогінний газ та світлошумові гранати.

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Раніше УНІАН повідомляв, що кілька тисяч мігрантів прорвалися крізь огорожу з колючого дроту і поліцейський кордон з території Греції в Македонію.