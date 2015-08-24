У Росії сьогодні стартували масштабні військові навчання

У Росії розпочалися масштабні спеціальні навчання щодо всебічного забезпечення угруповання військ (сил), повідомляє Міністерство оборони РФ.

Практичні дії пройдуть з 24 по 29 серпня 2015 року на території шести суб'єктів Росії у зоні відповідальності Західного і Центрального військових округів.

Відзначається, що цілями навчання є: перевірка ступеня готовності органів військового управління, з'єднань і військових частин до проведення заходів всебічного забезпечення, вдосконалення алгоритмів роботи органів військового управління, практичне відпрацювання питань матеріально-технічного, інженерного, морально-психологічного забезпечення, а також організації зв'язку, радіаційного, хімічного і біологічного захисту при розгортанні, перегрупуванні і застосуванні угруповання військ (сил).

Всього до проведення навчань залучено близько 6 тис. військовослужбовців, задіяно до 750 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки.

Також в Арктиці на півострові Таймир поблизу Норильська розпочалися міжвидові тактичні навчання сил і військ Північного флоту (СФ). Усього у навчаннях беруть участь понад 1000 військовослужбовців, задіяно 14 літальних апаратів, 34 одиниці бойової та спеціальної техніки.