У Великобританії заборонили використовувати на авіашоу старі літаки

В Управлінні цивільної авіації пояснили, що подібні літаки також не можуть виконувати фігури вищого пілотажу, передає Бі-бі-сі. Крім того, всім літакам моделі "Хокер Хантер" заборонено підніматися в повітря до подальших розпоряджень.

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22 серпня літак моделі "Хокер Хантер" розбився на авіашоу в графстві Західний Суссекс, впавши на прилеглу дорогу. Як розповідають очевидці, літак зірвався на виході з "мертвої петлі". Зачепивши кілька автомобілів на прилеглій трасі А27, "Хокер" вибухнув на узбіччі дороги.

В результаті загинули 11 осіб, проте медики стверджують, що число жертв може зрости, оскільки розбір завалів на місці катастрофи ще триває.

Лікарі продовжують боротися за життя пілота, він перебуває в лікарні в критичному стані. Крім того, лікарі надають допомогу ще 14 постраждалим, чиї поранення не викликають серйозних побоювань.