Генсек ООН засудив руйнування храму та вбивство археолога в Пальмірі

Генсек вражений актами терору і грубими порушеннями міжнародного права, які продовжуються, йдеться в заяві ООН, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Бойовики підірвали стародавній храм Баал-Шаміна, однак інформація про те, коли це було зроблено, різниться: за даними офіційних осіб, храм був зруйнований в минулу неділю, тоді як правозахисники з "Сирійського центру моніторингу прав людини" стверджують, що це відбулося ще місяць тому.

Пан Гі Мун також зазначив, що обурений убивством головного наглядача стародавнього архітектурного комплексу Халеда Асаада 18 серпня. 81-річного археолога, який пропрацював в Пальмірі більше 50 років, бойовики утримували в полоні більше місяця.

"Ці варварські акти терору продовжують довгий список злочинів проти населення і спадщини Сирії, здійснених за останні чотири роки.

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Раніше генеральний директор ЮНЕСКО Ірина Бокова заявила, що руйнування храму Баал-Шамін в стародавній Пальмірі стало новим військовим злочином і величезною втратою для народу Сирії та всього людства.

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики "Ісламського держави" підірвали храм Баал-Шаміна у місті Пальміра в центральній Сирії.