У Мілані близько 300 мігрантів побилися з поліцією
Сотні мігрантів перекрили дорогу в Мілані і побилися з поліцією.
Про це повідомляє Reuters.
За даними інформагентства, інцидент стався в понеділок, 24 серпня. Невдоволення біженців викликали умови утримання і тривалі бюрократичні процедури. На їхню думку, вони занадто довго чекають дозволу на роботу.
Перекривши одне з в'їзних шосе в місто, близько 300 мігрантів, переважно з Африки, скандували: «Документи, документи!» Один з них кричав: «Цей будинок нехороший!» Силовики були змушені силою випровадити мігрантів назад на територію організованого для них табори.
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За даними італійського МВС, з початку року на територію країни прибули понад 100 тисяч мігрантів. Багато з них прагнуть перебратися на північ континенту, але на території самої Італії приблизно 85 осіб живуть у спеціальних притулках і чекають дозволу на роботу.