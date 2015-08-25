У Мілані близько 300 мігрантів побилися з поліцією

Про це повідомляє Reuters.

За даними інформагентства, інцидент стався в понеділок, 24 серпня. Невдоволення біженців викликали умови утримання і тривалі бюрократичні процедури. На їхню думку, вони занадто довго чекають дозволу на роботу.

Перекривши одне з в'їзних шосе в місто, близько 300 мігрантів, переважно з Африки, скандували: «Документи, документи!» Один з них кричав: «Цей будинок нехороший!» Силовики були змушені силою випровадити мігрантів назад на територію організованого для них табори.

Читайте такожВлада Німеччини запропонували створити в ЄС центри реєстрації мігрантів

За даними італійського МВС, з початку року на територію країни прибули понад 100 тисяч мігрантів. Багато з них прагнуть перебратися на північ континенту, але на території самої Італії приблизно 85 осіб живуть у спеціальних притулках і чекають дозволу на роботу.