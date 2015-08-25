ЗМІ: Заарештовано чоловіка, який назвав себе організатором вибухів в китайському Тяньцзіні

Про це з посиланням на Хунаньське супутникове телебачення повідомляє ТАСС.

Як наголошується, через два дні після події на складі логістичної компанії "Жуйхай", у результаті якого 12 серпня загинули не менше 135 осіб і близько 800 отримали поранення, на одному з китайських форумів з'явилося повідомлення 28-річного безробітного жителя повіту Юнжоу за прізвищем Тань, який стверджував, що він заклав на складі поблизу бочок з бензином велику кількість сухого спирту, підпалив його і втік.

"Хоча я і зробив помилку з вибухом в Тяньцзіні, але я про це не шкодую", - написав заарештований.

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Згідно з повідомленням, вже на наступний день за ним прийшли поліцейські.

Хоча інформація в повідомленні Таня, як з'ясувалося в ході розслідування, не відповідала дійсності, поліція застосувала до нього адміністративний арешт на п'ять днів за "фабрикацію і поширення неправдивої терористичної інформації".

Про мотиви вчинку правопорушника не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня в промисловій зоні міста Тяньцзінь на сході Китаю пролунали 2 потужних вибухи, в результаті чого на місці події почалася пожежа. Через це в атмосферу у великих концентраціях потрапила високотоксична речовина ціанід натрію. Влада Китаю віддала розпорядження про обов'язкову евакуацію людей, що проживають у радіусі трьох кілометрів від промислової зони Тяньцзінь.