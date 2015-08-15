У Китаї на складах порту пролунали нові вибухи, жителів міста терміново евакуюють - ЗМІ

Як повідомляє Новое Время з посиланням на місцеві ЗМІ, проводиться термінова евакуація населення в периметрі трьох кілометрів від місця вибухів.

Повідомляється, що незважаючи на безперервні спроби загасити займання полум'я посилилося і залишає чорні клуби диму в небі над місцем події.

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За останніми даними, кількість загиблих від сильної пожежі в Тяньцзіні зросла до 85, з них 21 пожежників. У лікарнях досі перебувають понад 720 поранених.

Вибух стався 12 серпня на складі компанії Жухай в міському районі Бінхай. За свідченням журналістів, про силу вибуху може свідчити той факт, що були вибиті шибки будинків, розташованих у радіусі приблизно 2 км від місця вибуху.