Глава Samsung йде з посади через звинувачення у махінаціях

Глава південнокорейської фірми Samsung Кунь Хі залишає свій пост менше ніж через тиждень після того, як він був звинувачений в ухилянні від податків і перевищенні посадових повноважень, передає ВВС.

Звинуваченню передувало тримісячне розслідування за підозрою в корупції в цій найбільшій в Південній Кореї корпорації.

В результаті експертизи підтвердилася обгрунтованість підозр на адресу Кунь Хі в тому, що він створив фонд в $200 млн. для підкупів прокурорів і суддів.

Газета.ру