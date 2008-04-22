Глава Samsung йде з посади через звинувачення у махінаціях
08:20, 22 квітня 2008Світ
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$200 млн. для підкупів прокурорів і суддів
Глава південнокорейської фірми Samsung Кунь Хі залишає свій пост менше ніж через тиждень після того, як він був звинувачений в ухилянні від податків і перевищенні посадових повноважень, передає ВВС.
Звинуваченню передувало тримісячне розслідування за підозрою в корупції в цій найбільшій в Південній Кореї корпорації.
В результаті експертизи підтвердилася обгрунтованість підозр на адресу Кунь Хі в тому, що він створив фонд в $200 млн. для підкупів прокурорів і суддів.
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