США і Південна Корея завершують навчання біля кордонів КНДР
08:51, 28 серпня 2015Світ
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Південна Корея і США в п'ятницю завершують двотижневі спільні військові навчання біля кордону з Північною Кореєю.
REUTERS
Пхеньян назвав навчання, в яких застосовуються бойові снаряди, "вкрай провокаційними", і заявив, що союзники таким чином відпрацьовують вторгнення в КНДР. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
У навчаннях беруть участь близько 30 тисяч військовослужбовців США і 50 тисяч південнокорейських військових, використовується авіація і важка артилерія.
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24 серпня представники КНДР і Південної Кореї змогли прийти до угоди про врегулювання прикордонної кризи.
За даними агентства Ренхап, Південна Корея погодилася припинити мовлення з гучномовців вздовж демілітаризованої зони, а КНДР принесла вибачення за обстріл.
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