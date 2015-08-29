Президент Туреччини надав місця у тимчасовому уряді націоналістам і прихильникам курдів

Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на Reuters.

Ердоган затвердив новий кабмін після того, як Партія справедливості і розвитку (ПСР) не змогла досягти угоди про створення коаліції з Партією націоналістичного руху (ПНД).

Націоналіст Тугрул Тюркеш займе в кабінеті посаду віце-прем'єра. Представники прокурдских сил Алі Хайдар Конджа і Муслюм Доган займуть місця міністра у справах ЄС і міністра з розвитку, відповідно.

Цей склад уряду буде функціонувати до дострокових виборів до парламенту 1 листопада.

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Раніше УНІАН повідомляв, що президент Туреччини Тайіп Ердоган схвалив представлений прем'єр-міністром країни Ахметом Давутоглу в п'ятницю склад тимчасового уряду.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Туреччини і лідер "Партії справедливості і розвитку (AKP) Ахмет Давутоглу повернув мандат на формування нового уряду після того, як переговори про формування коаліції з двома партіями провалилися.

Нинішня правляча в Туреччині Партія справедливості і розвитку" прагнула створити коаліцію з націоналістичною партією після того, як в червні вперше з 2002 року втратила парламентська більшість, а разом з ним і можливість самостійно сформувати уряд.