ЗМІ: Іспанія дозволила дозаправитися передовій субмарині РФ, яка прямувала до Криму

Іспанський уряд звинуватили в провокаційній поведінці, після дозволу російській субмарині, яка прямувала до окупованого Криму, дозаправитися паливом в порту Сеута

Про це пише Українська правда з посиланням на The Independent.

Європейські експерти з безпеки назвали дозаправку російської субмарини в порту Сеута "ще одним прикладом відсутності в Європі рішучості протистояти російській агресії в Україні".

В органах безпеки Великобританії вважають, що підводний човен "Новороссийск", який пройшов через Ла-Манш на минулому тижні, направляється до російської військово-морської бази на анексованому півострові Крим.

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"18 місяців країни НАТО протистоять Росії через її агресію в Україні та анексію Криму. Але раптом один з членів альянсу пропускає передову російську субмарину в Чорне море, де вона буде проводити розвідувальні операції проти підводних човнів НАТО", - дивується експерт з безпеки Люк Коффі.

"Новороссийск" є покращеною версією АПЧ холодної війни, відомої НАТО як "Проект 667". Це одне із найтихіших дизельних суден, у світі також відоме як "чорна діра".

Порт Сеута - напіванклав Іспанії на середземноморському узбережжі Марокко, розташований просто навпроти британської військово-морської бази Гібралтар.