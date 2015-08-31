Прем'єр Малайзії відмовився піти у відставку на вимоги демонстрантів

У минулі вихідні декілька десятків тисяч людей взяли участь в акціях протесту в столиці країни Куала-Лумпурі, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Обурення активістів викликали новини про те, що на банківський рахунок прем'єра Малайзії було зараховано 700 млн доларів від невідомих іноземних спонсорів.

Сам Разак відкидає всі звинувачення на свою адресу і каже, що активісти очорнюють образ Малайзії на міжнародній арені.

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Як заявив прем'єр у свій промові з нагоди Дня незалежності Малайзії, вуличні протести "не є адекватним каналом для вираження думок в демократичній державі".

Раніше УНІАН повідомляв, що кілька десятків тисяч людей готуються взяти участь у протестних акціях в Куала-Лумпурі. Активісти вимагають відставки прем'єр-міністра країни Наджіба Разака.