У паспортах жителів Казахстану з'являться цитати президента Назарбаєва

16:06, 02 вересня 2015
Світ
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В паспорти жителів Казахстану впишуть цитати президента Нурсултана Назарбаєва.

Соответствующая норма регулируется законом / УНИАН

Про це повідомляє Tengrinews.kz.

Відповідна норма включена до законопроекту про внесення змін у закон, що визначає норми документів, що засвідчують особу.

«Документ передбачає внесення змін у закон «Про документи, що посвідчують особу» в частині включення в паспорт громадянина республіки слів першого президента, лідера нації незалежності», - заявив в ході пленарного засідання депутат мажилісу Рахмет Мукашев.

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Крім того, за словами депутата, у законопроекті міститься положення, згідно з яким при отриманні паспорта громадянин зобов'язаний принести присягу.

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