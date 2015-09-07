Лише 7% виборців взяли участь у референдумі в Польщі

На даний момент обраховано більше половини даних із 51 окружної комісії. Результати голосування будуть оголошені в другій половині дня, пише Європейська правда з посиланням на Onet.pl.

На референдум виносилися кілька питань. За запровадження одномандатних виборчих округів на парламентських виборах проголосувало майже 80%. Ідея фінансування політичних партій з державного бюджету була підтримана лише 16,44% тих, хто проголосував. А за вирішення податкових спорів на користь платника податків проголосувало 94,22%.

Читайте такожПольща направить на модернізацію ВМФ майже 4 млрд євро

Однак ці рішення набудуть сили лише за умови, що в голосуванні візьмуть участь більше половини виборців.

Нагадаємо, що вчора, 6 вересня, в Польщі відбувся національний референдум з питань виборчого і податкового законодавства.