Єврокомісія виділить 500 мільйонів євро на допомогу фермерам

Таке рішення було прийнято на зустрічі міністрів сільського господарства країн ЄС, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". "Ідеться про пакет фінансової допомоги фермарам, яка сприятиме стабілізації ринку та покращенню системи товарообігу", - заявив пресс-секретар Єврокомісії в Брюсселі.

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Окрім того, виділені кошти допоможуть фермерам знайти нові можливості для експорту своєї продукції. Таким чином міністри сільського господарства країн ЄС прагнуть допомогти виробникам пережити падіння цін на молоко.

Близько 6 тис. фермерів із 2 тис. одиниць сільськогосподарської техніки зібралися сьогодні на страйк у Брюсселі в кварталі, де розташовані інституції Євросоюзу. Після полудня страйк переріс у зіткнення з поліцією.

Більшість фермерів прибула з Німеччини, Бельгії та Франції. Фермери вимагають негайної допомоги, адже стрімко втрачають свій дохід. Закупівельні ціни на молоко в ЄС упали приблизно на 30-40%. За даними інформагенства dpa, більшість із 80 тис. виробників молока в Німеччині знаходяться на межі банкрутства.

Фермери несуть мільйонні збитки через продуктове ембарго Росії, запроваджене щодо країн ЄС, а також через падіння попиту на молочну продукцію в Китаї та закінчення чинності квот на молоко, які мали на меті стримування пропозиції цієї продукції на ринку.