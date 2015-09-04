У Парижі відбувся багатотисячний "тракторний" протест фермерів (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними організаторів акції протесту, гаслом якої стало "Франція не залишай своїх селян напризволяще!", кількість тракторів перевищило 1700.

Відзначається, що багато учасників акції прибули в Париж не на тракторах, а автобусами або поїздами.

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"Допомога селянам з бюджетів різних рівнів має зрости протягом трьох років на 350 млн євро щорічно. Крім того, із селян знімуть фінансовий тягар соціальних відрахувань об'ємом 85 мільйон євро. Також в цьому році їх можуть звільнити від повернення боргів банкам", - заявив прем'єр.

Вальс сказав фермерам, що вони "мають підтримку країни".

Як повідомляв УНІАН, раніше фермери проводили протести, вимагаючи, щоб уряд натиснуло на великі торгові мережі та м'ясопереробні підприємства, змусивши тих збільшити закупівельні ціни на яловичину, свинину і молочні продукти.