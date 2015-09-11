У США прогнозують розпад Іраку та Сирії на частини

За словами голови розвідувального управління Пентагону генерала-лейтенанта Вінсента Стюарта, Сирія може розвалитися на кілька частин.

"Я бачу в майбутньому, що Сирія розколюється на дві або три частини", - сказав Стюарт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NBC News.

Він також додав, що подібний прогноз стосовно Іраку він дати не може, однак відмітив, що курди можуть увійти в центральний іракський уряд.

Стюарт наголосив, що розпад країн на Близькому Сході не є метою США, але такий хід подій є імовірним.

Читайте такожРосійські військові у Сирії будуватимуть військово-повітряну базу – міноборони Ізраїлю

Директор ЦРУ Джон Бреннан зазначив, що не зважаючи на сталість кордонів країн, уряд втратили контроль над своїми територіями. Самопроголошені халіфати "Ісламської держави" існують по обидві сторони кордонів між Сирією та Іраком.

Бреннан додав, що первинна ідентифікація іракців та сирійців грунтується не на національності, а приналежності до племені чи релігійної спільноти.

Раніше УНІАН повідомляв, що Російська Федерація підтримує Сирійську офіційну владу не тільки технікою та персоналом, але були помічені і солдати армії. Це підтвердили і в розвідці США.

"Перекидання російських військ до Сирії може бути як підтримкою уряду президента Башара аль Асада, так і спробою чинити тиск на Захід під час стратегічних переговорів. У будь-якому випадку, росіянам буде дедалі важче й важче уникати подальшого збільшення військової допомоги правлячій фракції, яку вони підтримують в сирійському конфлікті", - йдеться в повідомленні розвідувального управління США.