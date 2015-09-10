Розвідка США підтверджує збільшення російської військової присутності в Сирії

"Перекидання російських військ до Сирії може бути як підтримкою уряду президента Башара аль Асада, так і спробою чинити тиск на Захід під час стратегічних переговорів. У будь-якому випадку, росіянам буде дедалі важче й важче уникати подальшого збільшення військової допомоги правлячій фракції, яку вони підтримують в сирійському конфлікті", - йдеться в повідомленні.

Про це говориться у звіті американської приватної розвідувально-аналітичної компанії Stratfor.

Супутникові знімки міжнародного аеропорту Латакія Бассель Аль-Ассад (Сирія) підтверджують звіти про здійснені російською військово-транспортною авіацією рейсах, демонструючи, як росіяни будують на сирійському аеродромі базу для своїх подальших операцій. Знімки, зроблені супутником 4 вересня, показали нещодавно зведену станцію керування польотами, а також нове асфальтне покриття та встановлені модульні будівлі, які швидше за все є мобільним житлом.

Будівництво ведеться по всій території аеропорту, на місці старих будівель зводяться нові. Також уздовж всієї східної злітно-посадкової смуги помітні сліди земляних робіт, мета яких – пристосувати смугу до прийому важких транспортних літаків.

Переобладнання аеропорту засвідчує, що наразі Москва готується до розгортання ВПС РФ на території Сирії, якщо досі не встигла цього зробити.

"Для постійної військової присутності за кордоном Москва має забезпечити постійний канал постачання та контингент для його захисту. Для цього Росія створила "повітряний міст" з Близьким Сходом. Розміщення російських ВПС, а саме винищувачів та ударних вертольотів на території Сирії – безумовна ескалація втручання Москви у внутрішні справи Сирії", - наголошується у статті.

Раніше участь Росії у сирійському конфлікті обмежувалася постачанням сирійському уряду обладнання, запчастин та озброєння, а також наданням своїх розвідданих.

Наголошується, що минулого тижня з'явилися нові докази зростаючого військової присутності Росії. Зокрема, у Босфорській протоці були помічені десантні кораблі Чорноморського флоту ВМФ РФ класу "Алігатор" і "Ропуша", які прямували до Сирії з вантажем транспортних засобів та устаткування.

Також в Інтернеті "засвітилися" фотографії російських військовослужбовців з щонайменше двох окремих військових підрозділів, розгорнутих в Сирії – 810-ї бригади морської піхоти та 336-ї гвардійської бригади морської піхоти.

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Крім того, російські війська були помічені в провінціях Латакія, Тартус, Хомс і Дамаск. Також військовослужбовці ЗС РФ були помічені на території військово-морської академії в Латакії.