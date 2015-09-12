Кількість загиблих у найбільшій мечеті Мекки зросла до 107 осіб, українців серед постраждалих немає

Про це повідомили представники служби цивільної оборони королівства, передає ТАСС.

Про національну приналежність загиблих і постраждалих інформація поки не надходила. Як передають саудівські ЗМІ, швидше за все, більшість жертв і поранених - іноземні паломники.

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При цьому, МЗС України на своїй сторінці в Twitter повідомило, що станом на 23:30 українців серед постраждалих немає.