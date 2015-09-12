Кількість загиблих у найбільшій мечеті Мекки зросла до 107 осіб, українців серед постраждалих немає
03:00, 12 вересня 2015Світ
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Кількість жертв в результаті падіння баштового крана на найбільшу мечеть Мекки Аль-Харам збільшилася до 107 осіб. Число постраждалих досягло 238 осіб.
Число загиблих у найбільшій мечеті Мекки зросло до 107 осіб / @Saudiwoman
Про це повідомили представники служби цивільної оборони королівства, передає ТАСС.
Про національну приналежність загиблих і постраждалих інформація поки не надходила. Як передають саудівські ЗМІ, швидше за все, більшість жертв і поранених - іноземні паломники.
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При цьому, МЗС України на своїй сторінці в Twitter повідомило, що станом на 23:30 українців серед постраждалих немає.
За оперативною інформ @UKRinSAU (станом на 23.30) громадян України серед загиблих та постраждалих внаслідок падіння крану в Мецці немає
— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) September 11, 2015
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