Син екс-лідера "Талібану" назвав причину смерті батька

Про це заявив його син, закликавши зупинити чутки про загадкову смерть Мулли.

Як пише ТСН з посиланням на Reuters, таліби у липні офіційно підтвердили, що Мулла Омар мертвий більше двох років.

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"Я хотів би запевнити вас у тому, що він помер природною смертю. Він був хворий протягом деякого часу, але його стан погіршився. Він страждав від гепатиту С. Він залишився в Афганістані навіть після американського вторгнення. Він помер там і був похований там", - сказав старший син Омара Мохаммад Якуб.

"Він не призначив нікого своїм наступником," – додав син померлого лідера.