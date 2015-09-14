Син екс-лідера "Талібану" назвав причину смерті батька
15:16, 14 вересня 2015Світ
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Лідер та засновник терористичного угрупування "Талібан" Мулла Омар помер від природних причин в Афганістані.
REUTERS
Про це заявив його син, закликавши зупинити чутки про загадкову смерть Мулли.
Як пише ТСН з посиланням на Reuters, таліби у липні офіційно підтвердили, що Мулла Омар мертвий більше двох років.
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"Я хотів би запевнити вас у тому, що він помер природною смертю. Він був хворий протягом деякого часу, але його стан погіршився. Він страждав від гепатиту С. Він залишився в Афганістані навіть після американського вторгнення. Він помер там і був похований там", - сказав старший син Омара Мохаммад Якуб.
"Він не призначив нікого своїм наступником," – додав син померлого лідера.
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