Новий лідер афганських талібів заявив про продовження "джихаду"

Новий лідер афганських талібів мулла Ахтар Мансур закликав до "єдності", заявивши, що таліби продовжуватимуть "боротьбу".

Про це він сказав у аудіозверненні, передає ВВС.

Мулла Мансур був названий у якості нового лідера в четвер, після смерті екс-голови мулли Омара. При цьому один із представників талібів заявив BBC, що той не був призначений "усім талибном", що суперечить законам шаріату.

Мансур сказав, що таліби "продовжать наш джихад, поки ми не встановили ісламське правління в країні".

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При цьому близький помічник покійного лідера талібів мулли Мохаммада Омара заявив, що новообраний глава "Талібану" стикається з істотною опозицією зсередини угруповання бойовиків.

Мулла Ахтар Мохаммад Мансур, "міністр авіації" афганських талібів у період 1996-2001 років, був оголошений новим лідером угруповання 30 липня, після підтвердження бойовиками смерті Омара.