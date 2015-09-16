У Росії суд оштрафував Google за рекламу у пошті

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу суду.

Суд скасував рішення суду першої інстанції. У квітні Замоскворецький районний суд Москви відмовив позивачу в позові про заборону компанії Google читати його особисте листування та стягнути з відповідача 50 тисяч рублів в якості компенсації за моральну шкоду.

Як повідомляє LifeNews, позивач — завідуючий кафедрою європейського права Гуманітарного університету в Єкатеринбурзі. За його словами, він помітив, що його електронну пошту на Gmail читає «робот» Google.

Читайте такожGoogle запустив конкурента Apple на ринку платіжних систем

«З'ясувалося, що всі листи скануються, вся інформація з цих листів розкладається за певними категоріями, по поличках, з'ясовуються мої інтереси і відповідно з цим видається реклама прямо в листі», - розповів інтернет-виданню сам позивач.

Єкатерінбуржець поставив під сумнів такий метод збору даних та вважає, що він може не відповідати російському законодавству і Європейській конвенції про захист прав людини.

Про позов юриста стало відомо в лютому. Тоді ж представництво Google в Росії оголосило, що «за сервіс Gmail відповідачем є компанія Google Inc в США, і всі претензії потрібно пред'являти їй».

Варто зазначити, що в компанії Google не приховують того, що система аналізує крім запитів користувача і листування по електронній пошті. Однак реклама, яка формується на підставі цих даних, доступна виключно власнику самої облікового запису Google, підкреслюють у компанії.