США засудили рішення Росії закрити американський культурний центр у Москві

Про це заявив у середу посол США в Росії Джон Теффт, передає Радіо Свобода.

За його словами, Всеросійська державна бібліотека іноземної літератури, при якій працював культурний центр, повідомила, що припиняє чинність домовленості з посольством, яке підтримувало його діяльність, і заявила, що має намір замінити директора центру-американця і повністю взяти під контроль його діяльність.

Такий крок далі шкодить уже зіпсованим останнім часом відносинам між двома країнами, вважають у посольстві.

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Директор бібліотеки Вадим Дуда заявив, що Американський центр продовжить роботу, але вже як суто російський заклад, без фінансування й підтримки з боку США.

Цей центр, створений 1993 року, протягом 22 років пропрацював у дотеперішньому спільному форматі. Він поширював знання про американську культуру своєю бібліотекою англомовної літератури і регулярними культурно-просвітницькими заходами з участю відомих американських політиків, діячів культури чи спорту.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня в Москві пройде з'їзд сепаратистів з усього світу. Грант на фінансування заходу отриманий з фонду, що патронується Кремлем.