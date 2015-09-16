У Москві на гроші близького до Кремля фонду пройде з'їзд сепаратистів

Як стверджують організатори зустрічі, це «перший і поки унікальний захід з обміну думками між прихильниками суверенітету для малих народів по всьому світу», повідомляє РБК.

Виходячи з тексту запрошення на форум (є у РБК), "в конфлікті двох основних принципів міжнародного права — непорушності державних кордонів і права націй на самовизначення — учасники заходу встають на бік другого положення".

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Відзначається, що заявленою метою конференції є "створення міжнародної робочої групи з координації дій борців за незалежність по всьому світу". Підсумком має стати документ на захист права народів на самовизначення, який пропонується оформити як проект резолюції ООН, пише видання.

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Організатором виступає російська громадська організація «Антиглобалістський рух Росії» (АДР). Точний список гостей вересневого форуму лідер АДР Олександр Іонов повідомляти відмовився — «з міркувань безпеки».