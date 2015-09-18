Росія спростовує план відправки військових до Сирії

"В Східному військовому окрузі здивовані спробами кореспондентів інтернет-видання прив'язати повсякденну діяльність підлеглих військ до подій на Близькому Сході. Переміщення військових частин і підрозділів військового округу в рамках заходів бойової підготовки здійснюються в плановому порядку виключно в межах Східного військового округу", - сказали представники військових, передає Російська служба ВВС.

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Раніше російське видання "Газета.ру" опублікувало свідоцтва неназваних військових, які стверджують, що їх терміново перекидають в Сирію, при цьому письмових наказів про це вони не бачили, а представник Генштабу, що виступав перед ними в частині, заявив, що наказ про відрядження секретний.

Член Ради з прав людини Сергій Кривенко розповів bbcrussian, що в РПЛ надійшло вже кілька запитів від військових та їхніх родичів, яких командування готує до відряджень в якусь жарку країну. Один з них і був направлений в міноборони.

В РПЛ наполягають, що якщо інформація, що міститься у зверненнях, вірна, то відправка військових проводиться з порушенням закону.

"Президент Росії має повне право відповідно до міжнародних договорів відправляти в інші країни військовий контингент для підтримки миру і безпеки, але потрібно дотримувати визначеної законом процедури", - пояснив Кривенко.