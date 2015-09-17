США засікли в Сирії російські вертольоти, в тому числі бойові - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у Вашингтоні, пише Лента.ру.

Як заявило одне з джерел, на аеродромі було зафіксовано як мінімум чотири вертольоти, в тому числі бойові. Коли саме російські вертольоти прибули у Сирію, невідомо. Моделі вертольотів не називаються.

Як відомо, раніше повідомлялося про перекидання російської артилерії і семи танків Т-90 на аеродром в сирійській провінції Латакія. Посол Сирії у Москві Ріяд Хаддад спростував цю інформацію.

Читайте такожПідтримка Росією режиму Асада загрожує затягуванням конфлікту в Сирії - Керрі

Пентагон заявляв про відправку до Сирії російських транспортних літаків і збройних загонів без розпізнавальних знаків. Офіційний представник Держдепартаменту Джон Кірбі у вівторок, 15 вересня, зазначив, що "у США є інструменти для подальшої ізоляції Росії", якщо вона буде підтримувати Асада.

У свою чергу прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що "країна в міжнародну ізоляцію не потрапить".

Як повідомляв УНІАН, напередодні голова Держдуми РФ Сергій Наришкін заявив, що Росія продовжить постачання зброї Сирії.