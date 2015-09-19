Венесуельський винищувач розбився на кордоні з Колумбією

Цю інформацію підтвердив президент країни Ніколас Мадуро, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За словами влади, винищувач переслідував літак, який вторгся в повітряний простір Венесуели і прямував у бік Колумбії.

Голова військового відомства Володимир Падріні Лопес повідомив, що в районі інциденту проходить маршрут контрабанди наркотиків.

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У серпні Венесуела закрила кілька ділянок кордону з Колумбією і оголосила в ряді прикордонних районів надзвичайний стан, після того як контрабандисти поранили трьох військовослужбовців.

Раніше УНІАН повідомляв, що два військових літаки Венесуели двічі вторглися в повітряний простір Колумбії в суботу, 12 вересня.