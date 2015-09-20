Терористи вбили ще одного генерала МВС Єгипту на півночі Синаю

Вбивство службовця поліції сталося в адміністративному центрі провінції місті ель-Аріш, повідомляють РИА Новости з посиланням на прес-службу силового відомства.

Це вже другий випадок протягом останніх кількох днів, коли від куль терористів на північному Синаї гине високопоставлений представник МВС. У четвер, 17 вересня, в ель-Аріші був застрелений генерал управління центральної безпеки МВС країни. Відповідальність на себе взяли бойовики угруповання "Вілаят Сіна", які називають себе філією "Ісламської держави" на Синайському півострові.

Єгипетська армія вже другий тиждень проводить на півночі Синайського півострова масштабну спецоперацію по ліквідації терористів з угрупування "Бейт ель-Макдіс", які присягнули на вірність ІД. За цей час, згідно з інформацією прес-служби Міноборони, військовим вдалося ліквідувати понад 200 бойовиків.

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В Єгипті близько двох років триває антитерористична операція на півночі Синайського півострова, де облаштувалися терористичні угруповання, які вчиняють напади на військових та поліцію. Атаки бойовиків багаторазово почастішали після відсторонення від влади в Каїрі президента-ісламіста Мухаммеда Мурсі 2013 року.