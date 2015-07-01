Єгипетська армія знищила 90 бойовиків в боях на Синаї - ЗМІ

Як повідомляє ТАСС з посиланням на видання "Аль-Ахрам", втрати армії і поліції склали близько 60 чоловік убитими і пораненими. Точне число загиблих до цих пір не відомо. За одними даними, жертвами атак на 19 блокпостів і розташування ЗС та МВС в районі міст Шейх-Зувейд і Рафах стали близько 20 солдатів і офіцерів. Згідно з іншою інформацією, напади забрали життя понад 60 військовослужбовців і мирних жителів.

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У свою чергу Sky News Arabia передає про ліквідацію близько 90 нападників-бойовиків.

За даними телеканалу, екстремісти холоднокровно розправляються з цивільними, якщо вони відмовляються допомагати в диверсіях проти військовослужбовців.

У Шейх-Зувейде армійським підрозділам вдалося зняти блокаду з поліцейського управління, яке кілька годин тримали в облозі джихадисти. Банди радикалів блокують один з військових таборів, не даючи можливості військовим надіслати підкріплення до місця сутичок.

Удари по позиціях терористів завдає бойова авіація. Вертольоти і винищувачі F-16 ВПС Єгипту розбомбили два райони, де були сконцентровані основні сили противника.

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Крім мінометів, бойовики використовують у триваючих сутичках встановлені на пікапах великокаліберні зенітні кулемети і гранатомети.

Є інформація про теракти на КПП, які здійснили смертники на замінованих автомобілях. Диверсійні групи закладають вибухові пристрої біля держустанов і на основних автотрасах, здійснюючи також точкові вилазки проти силових структур. Зараз саперам вдалося знешкодити десятки бомб. У той же час співробітники "швидкої допомоги" не мають можливості евакуювати постраждалих, оскільки до цих пір багато районів, де йдуть бої, заміновані.

За інформацією, що надходить, два потужні вибухи прогриміли близько години тому в Рафасі на кордоні з сектором Газа, який оголошено закритою зоною. Армія почала розміщувати вздовж прикордонної смуги бронетехніку. У самому місті тривають масштабні рейди і обшуки, перекрито трасу, що веде до Шейх-Зувейд.

Відповідальність за напади вже взяло на себе угрупування "Ансар Бейт аль-Макдис", яке стоїть за більшістю атак і диверсій у Єгипті після відсторонення ісламістів від влади майже два роки тому.

Як відомо, ще в листопаді її ватажки заявили про те, що присягають лідеру "Ісламської держави" (ІД) Абу Бакру аль-Багдаді, і тоді ж вони змінили назву на "Вілайєт Сіна" ("Провінція Сінай"), однак тут цю підпільну структуру частіше називають по-старому. 18 травня з'явилося відеозвернення, в якому один з лідерів угруповання знов поклявся у вірності ІД.