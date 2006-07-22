Іран не має наміру воювати в Лівані

Іран ніколи не візьме участь в озброєному конфлікті в Лівані, проте має намір і далі продовжувати подавати політичну і дипломатичну підтримку бейруту. Про це заявив начальник генерального штабу ВС Ірану генерал-майор Хасан Фірузабаді. Вказавши на те, що основні запаси споживаних країнами Заходу енергоносіїв знаходяться на Близькому Сході, Х.Фірузабаді призвав арабські країни припинити експорт нафти до Ізраїлю. При цьому він виразив упевненість в тому, що "війна закінчиться на користь ліванського народу, без зміни меж країни".

Основними винуватцями ескалації обстановки навколо Лівану начальник генштабу ВС Ірану назвав США, Великобританію і Ізраїль, передає IRNA.

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