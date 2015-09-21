ЗМІ: на антитерористичний мітинг у Стамбулі вийшли 100 тисяч людей (фото)

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Багатотисячний мітинг на площі Йенікапі в Стамбулі був організований неурядовими організаціями, зазначає агентство. У демонстрації взяли участь президент країни Реджеп Тайїп Ердоган, який звернувся до громадян з промовою, в якій він назвав заборонену в країні Робочу партію Курдистану (РПК) "останнім оплотом тероризму".

"Не може бути й мови про найменші поступки тероризму", — заявив Ердоган з трибуни.

Мітингувальники тримали в руках державні прапори. Багато пов'язали стрічки зі словами "мученики ніколи не загинуть, батьківщина не може бути поділена" в пам'ять про загиблих при атаки курдських бойовиків.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Туреччині 10 серпня було вчинено не менше чотирьох терактів, в результаті яких загинули не менше шести представників силових структур, кілька представників незаконних збройних формувань, понад 10 осіб були поранені.