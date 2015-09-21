Ейфелева вежа була закрита через побоювання можливого теракту

Сигнал тривоги було піднято в неділю вранці, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі. З вежі та з прилеглої місцевості були евакуйовані всі люди, а спеціальний наряд поліції по боротьбі з тероризмом приступив до пошуку невідомого чоловіка з рюкзаком.

За словами поліції, їм так і не вдалося нікого знайти.

Ейфелева вежа була знову відкрита для публіки о 14:45 за місцевим часом.

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У пошуках невідомої людини брали участь пожежні, а зовні будівля огладялася з гелікоптера.

Поліція каже, що, ймовірно, йдеться про бейсджампера, який хотів зістрибнути з 324-метрової вежі з парашутом.

Зазвичай такі стрибки відбуваються вночі, а самі бейсджампери ховаються відразу ж після приземлення, щоб уникнути арешту.

У Франції підвищені заходи безпеки у зв'язку з низкою терактів, що сталися в цьому році.

Раніше УНІАН повідомляв, що Ейфелева вежа в Парижі в п'ятницю, 22 травня була закрита для публіки через протест персоналу проти кишенькових злодіїв. За їх словами, на вежі діють кілька банд: найчастіше вони нападають на туристів із Китаю, які, як вважається, носять із собою великі суми готівки.